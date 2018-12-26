Хосеп Гвардьола: "Манчестер Сити" должен показать характер и победить в ближайших играх"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола перед матчем 19-го тура чемпионата Англии против "Лестера" заявил, что его команда должна проявить характер в ближайших играх.

- Мы едем в Лестер за победой, - приводит слова Гвардьолы портал Goal. - В прошлом году мы теряли очки, но затем немедленно побеждали. Сейчас мы собираемся поступить также. Нам нужно выиграть две встречи, оставшиеся до Нового года. Мы должны показать характер и правильно отреагировать на предыдущее поражение.

"Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 44 очка после 18 туров. "Горожане" на 4 балла отстают от идущего первым "Ливерпуля".

Все о чемпионате Англии - здесь