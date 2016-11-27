10:19 | ФУТБОЛ — Англия

Хосеп Гвардьола: "Манчестер Сити" было непросто против высоких игроков "Бернли"

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после гостевой победы в матче 13-го тура чемпионата Англии над "Бернли" (2:1) отметил, что команде приходилось очень непросто после длинных забросов соперника. По словам испанского специалиста, игроки показали характер и стремление к победе.

– Нам было очень сложно защищаться после длинных забросов соперника, – приводит официальный сайт "Манчестер Сити" слова Гвардьолы. – Игроки "Бернли" выше ростом, чем наши футболисты, поэтому они были очень опасны на втором этаже. В Англии все команды сильны в этом аспекте, и мы должны обратить на это пристальное внимание. Ни в Германии, ни в Испании я с такой проблемой не сталкивался.

Мы довольны результатом матча и тем, как показали себя игроки. Все футболисты продемонстрировали несгибаемый характер и стремление к победе. Мы счастливы, и у нас есть целая неделя, чтобы подготовиться к матчу с "Челси".

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