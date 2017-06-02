Хосеп Гвардьола: "Манчестер не самый красивый город мира"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола подчеркнул, что он работает не в самом красивом городе мира. По словам специалиста, английская кухня значительно уступает испанской.

– В Англии не самый лучший климат, а Манчестер не самый красивый в мире город, – приводит AS слова Гвардьолы. – Возможно, именно это и делает город особенным.

Я каталонец, у меня нет сомнений, что средиземноморская еда лучше той, что есть здесь. Извините, но если разговор зашел об этом, то у нас еда действительно лучше. Если кто-то не согласен со мной, я приглашаю вас летом в Испанию или Италию.