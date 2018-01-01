Хосеп Гвардьола: "Ман Сити" не сможет пройти сезон без поражений"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола подчеркнул, что не думает о том, чтобы провести сезон без единого поражения. "Ман Сити" на данный момент выиграл 19 матчей чемпионата Англии-2017/18 из 21, а два свел вничью. В сезоне-2003/04 "Арсенал" под руководством Арсена Венгера стал чемпионом страны, не проиграв ни одного поединка.

- Я не думаю о том, чтобы пройти сезон без поражений. Этого не случится, - цитирует BBC Гвардьолу. - Может, Арсен очень волновался по этому поводу, но я ему часто говорил, что 2004 год был его. Сейчас совсем другая ситуация. Стало больше сильных команд, больше соревнований, болше игр.