Хосеп Гвардьола: "Криштиану Роналду находится на самой вершине, но Месси – это просто другой уровень"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола сравнил нападающего "Реала" Криштиану Роналду и форварда "Барселоны" Лионеля Месси. По словам наставника, они оба – великие игроки.
– Я согласен с Луисом Энрике. Месси – лучший, потому что он играет, забивает и знает, как заставить играть других. Со всем уважением к другим великим игрокам, Криштиану Роналду находится на самой вершине, но Месси – это просто другой уровень.
йа оршавен
вот уж не надо Ван Бастена в один ряд с другими ставить. человек в 28 лет карьеру окончил,а успел в топы войти.
15:30
алонсо хаби
Stevie G 8 без Реала барса не стала бы таким клубом )) как и Реал без барсы )) как и месси без Кр7 )) они повязаны )) и оба клуба уважаю) но за Реал уже с 99года болею)
14:22
Stevie G 8
Хаби Алонсо +1. Так-то Барса, конечно, больше чем клуб.)
13:36
алонсо хаби
да хватит уже ... у Месси талант, Кр7 добился всего через труд ... они оба легендарные игроки вот и все
12:30
super_bear
Плюс,учитывай,что Лео на 2 года младше. )
11:36
super_bear
DV1981 , чтоооооо? )) Приведи статистику Гол + Пас за карьеру у Месси и Роналду,пожалуйста ))
11:24
super_bear
Разбирается в футболе! )
11:23
Igocha
роналду худший
11:09
DV1981
saiga,Роналду-эт не бмбардир,это самый разносторонний игрок,в отличии от Меси,который только зибивать и обводить может..Роналду же и отдает и забивает и с далека и с близка и головой и с обеих ног,при этом играет он отлично как в нападении,так и на обоих флангах полузащиты.Месси же-это однотипный игрок.
09:52
crazysun78
все гении - злодеи... а этот злоденыш... ))))
09:49
Патриот Сибири
saiga, добавь в один ряд с Роналду Дзюбу, Погребняка, Дядюна и мимо пролетающего Тихоновецкого для полноты списка. Хотя нет, Тихоновецкий точно на другом уровне.
07:51
saiga
Барнаулец написал ахинею и иди опохмелись, возможно поможет понять, что в одном ряду Роналду, Бензема, Нистеррой, Морко ван Бастен, Батустита, Ари, Ибрагимович и еще с десяток отличных бомбардиров, но уже Герд Мюллер выше них по сумме игровых качеств, а на предпоследней ступеньке к футбольному Олимпу, конечно, Марадона и, наконец, - Лионель Месси - это вне конкуренции на все времена (пока не появится на планете Земля новый футбольный Мессия).
07:36
Сергей Барнаулец
Хосеп, какой еще другой уровень? Иногда хорошо опохмеляться, прежде чем что-то говорить.
05:12
bor_bor
Месси - гений, а Рональду - атлет, один из... А Месси - он единственный.
03:48
oleg.bob
Всё правильно. Другой уровень. Ниже!
02:57