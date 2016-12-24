02:31 | ФУТБОЛ — Англия

Хосеп Гвардьола: "Криштиану Роналду находится на самой вершине, но Месси – это просто другой уровень"

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола сравнил нападающего "Реала" Криштиану Роналду и форварда "Барселоны" Лионеля Месси. По словам наставника, они оба – великие игроки.

– Я согласен с Луисом Энрике. Месси – лучший, потому что он играет, забивает и знает, как заставить играть других. Со всем уважением к другим великим игрокам, Криштиану Роналду находится на самой вершине, но Месси – это просто другой уровень.

 

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КОММЕНТАРИИ (14)
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йа оршавен

вот уж не надо Ван Бастена в один ряд с другими ставить. человек в 28 лет карьеру окончил,а успел в топы войти.

15:30

алонсо хаби

Stevie G 8 без Реала барса не стала бы таким клубом )) как и Реал без барсы )) как и месси без Кр7 )) они повязаны )) и оба клуба уважаю) но за Реал уже с 99года болею)

14:22

Stevie G 8

Хаби Алонсо +1. Так-то Барса, конечно, больше чем клуб.)

13:36

алонсо хаби

да хватит уже ... у Месси талант, Кр7 добился всего через труд ... они оба легендарные игроки вот и все

12:30

super_bear

Плюс,учитывай,что Лео на 2 года младше. )

11:36

super_bear

DV1981 , чтоооооо? )) Приведи статистику Гол + Пас за карьеру у Месси и Роналду,пожалуйста ))

11:24

super_bear

Разбирается в футболе! )

11:23

Igocha

роналду худший

11:09

DV1981

saiga,Роналду-эт не бмбардир,это самый разносторонний игрок,в отличии от Меси,который только зибивать и обводить может..Роналду же и отдает и забивает и с далека и с близка и головой и с обеих ног,при этом играет он отлично как в нападении,так и на обоих флангах полузащиты.Месси же-это однотипный игрок.

09:52

crazysun78

все гении - злодеи... а этот злоденыш... ))))

09:49

Патриот Сибири

saiga, добавь в один ряд с Роналду Дзюбу, Погребняка, Дядюна и мимо пролетающего Тихоновецкого для полноты списка. Хотя нет, Тихоновецкий точно на другом уровне.

07:51

saiga

Барнаулец написал ахинею и иди опохмелись, возможно поможет понять, что в одном ряду Роналду, Бензема, Нистеррой, Морко ван Бастен, Батустита, Ари, Ибрагимович и еще с десяток отличных бомбардиров, но уже Герд Мюллер выше них по сумме игровых качеств, а на предпоследней ступеньке к футбольному Олимпу, конечно, Марадона и, наконец, - Лионель Месси - это вне конкуренции на все времена (пока не появится на планете Земля новый футбольный Мессия).

07:36

Сергей Барнаулец

Хосеп, какой еще другой уровень? Иногда хорошо опохмеляться, прежде чем что-то говорить.

05:12

bor_bor

Месси - гений, а Рональду - атлет, один из... А Месси - он единственный.

03:48

oleg.bob

Всё правильно. Другой уровень. Ниже!

02:57

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