Хосеп Гвардьола: "Криштиану Роналду находится на самой вершине, но Месси – это просто другой уровень"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола сравнил нападающего "Реала" Криштиану Роналду и форварда "Барселоны" Лионеля Месси. По словам наставника, они оба – великие игроки.

– Я согласен с Луисом Энрике. Месси – лучший, потому что он играет, забивает и знает, как заставить играть других. Со всем уважением к другим великим игрокам, Криштиану Роналду находится на самой вершине, но Месси – это просто другой уровень.