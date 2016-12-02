Хосеп Гвардьола: "Конте – один из лучших тренеров в мире"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола перед матчем 14-го тура чемпионата Англии с "Челси" отметил, что "синие" сейчас находятся в очень хорошей форме и являются одними из фаворитов премьер-лиги. Гвардьола добавил, что считает наставника "Челси" Антонио Конте одним из лучших тренеров мира.

– Я считаю Конте одним из лучших тренеров мира в данный момент, – приводит Sky Sports слова Гвардьолы. – Он многому научился в Италии и проделал великолепную работу с "Ювентусом" и сборной Италии. Для таких тренеров, как Конте, не является проблемой стоять 89 минут в своей штрафной и играть на контратаках. "Челси" с самого начала претендовал на победу в чемпионате и сейчас является даже большим фаворитом, чем до старта сезона.

Матч "Манчестер Сити" – "Челси" состоится завтра в 15.30 по московскому времени.