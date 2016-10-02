09:39 | ФУТБОЛ — Англия

Хосеп Гвардьола: "Команда с тремя Фернандинью выиграет любой чемпионат"

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола высоко оценил действия полузащитника Фернандинью. По его словам, команда, в составе которой будут выступать три игрока, равных бразильцу, сумеет выиграть любой чемпионат.

- Без Фернандинью мы бы не сумели добиться нынешних достижений, - приводит Daily Mail слова Гвардьолы. - Команда, в составе которой будут играть три Фернандинью, победит в любом первенстве. У нас есть только один, но он действует быстро и может сыграть на любой позиции.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Geld1366

))))Эт он по испански его назвал)))))

10:57

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