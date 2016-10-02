Хосеп Гвардьола: "Команда с тремя Фернандинью выиграет любой чемпионат"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола высоко оценил действия полузащитника Фернандинью. По его словам, команда, в составе которой будут выступать три игрока, равных бразильцу, сумеет выиграть любой чемпионат.

- Без Фернандинью мы бы не сумели добиться нынешних достижений, - приводит Daily Mail слова Гвардьолы. - Команда, в составе которой будут играть три Фернандинью, победит в любом первенстве. У нас есть только один, но он действует быстро и может сыграть на любой позиции.