Хосеп Гвардьола: "Когда-то сезон без трофеев должен был произойти в моей карьере"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола спокойно относится к тому, что в этом сезоне он впервые в качестве тренера не выиграет со своим клубом трофей. Ранее испанец тренировал "Барселону" и "Баварию".

- Я тренирую уже 9 лет, и это мой первый сезон без трофеев, - цитирует BBC Гвардьолу. - Это должно было произойти, и это случилось. Это случится снова, если мне удастся тренировать долгое время. Но в Европе есть много команд, которые в этом сезоне не выиграют трофеи.

Завтра "Манчестер Сити" в рамках 26-го тура чемпионата Англии сыграет с "Манчестер Юнайтед", начало - в 22.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой игры.