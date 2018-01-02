Хосеп Гвардьола: "Календарь АПЛ – катастрофа для игроков"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола пожаловался на календарь чемпионата Англии. Тем не менее, специалист подчеркнул, что не будет призывать отменить в премьер-лиге Boxing Day.

– Если вы скажете мне, что технически или физически такой календарь полезен игрокам, то я отвечу: "Нет, это катастрофа", – цитирует BBC Гвардьолу. – Но таковы местные традиции, и я должен к ним адаптироваться. Иногда у вас есть три дня на восстановление, иногда – два. Все клубы в равных условиях. Таково лишь мое видение ситуации, я не буду пытаться обратиться к руководству, чтобы изменить эту традицию.