Хосеп Гвардьола: "Инцидент с участием Агуэро не красит футбол"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после домашнего поражения в матче 14-го тура чемпионата Англии от "Челси" (1:3) отметил, что "горожане" проиграли из-за того, что упустили очень много возможностей для взятия ворот, а не из-за судейских решений. По словам испанского специалиста, лондонцы продемонстрировали содержательную игру.

– Мы проиграли, потому что упустили очень много возможностей, а не из-за решений бригады арбитров, – приводит пресс-служба "Манчестер Сити" слова Гвардьолы. – Я горжусь тем, как играл "Манчестер Сити", мы хорошо контролировали мяч, но этого оказалось мало. Поздравляю "Челси" с победой, команда Антонио Конте продемонстрировала содержательную игру. Лондонцы провели разные таймы, но это абсолютно нормально. Да, они не создали 25 голевых моментов у наших ворот, но для того, чтобы завоевать 3 очка, им оказалось достаточно трех эпизодов.

Я хотел бы извиниться за инцидент, произошедший в добавленное время. Такие моменты не красят футбол.