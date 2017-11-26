Хосеп Гвардьола: "Игра с одним нападающим - это мое решение, Агуэро и Жезус должны уважать его"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола отметил, что ему непросто делить игровое время между нападающими Габриэлом Жезусом и Серхио Агуэро. В связи с травмой защитника Бенжамена Менди, 46-летний специалист был вынужден перейти к схеме с одним форвардом.

– Я почти уверен, что меня будут критиковать за мои решения, особенно когда мы не будем побеждать, – цитирует Goal Гвардьолу. – Но у Жэзуса и Агэуро удивительные отношения. Нелегко найти подобных двух нападающих. Прежде всего, Агуэро очень опытен, он крутой парень, как и Жезус. Конечно, они оба хотят играть, и я знаю, что когда они не играют, им это не нравится. Но то же самое касается и других, никому не нравится сидеть на скамейке запасных.

Игра с одним нападающим – это мое решение, и они должны уважать его. Это рождает здоровую конкуренцию. Футболисты должны соревноваться друг с другом.

"Манчестер Сити" после 12 туров занимает первое место в турнирной таблице, в его активе 34 очка. Ближайший преследователь, "Манчестер Юнайтед", отстает на пять очков, сыграв на одну игру больше.