Хосеп Гвардьола: "Игра с "Ливерпулем" была в руках "Ман Сити", но затем они повели 4:1"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола отметил, что его команде не хватило хладнокровия в матче 23-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (3:4). "Красные" при счете 1:1 забили три гола в течение девяти минут. "Ман Сити" отыграл два гола, но не смог сравнять счет.

- Поздравляем "Ливерпуль" с победой. Игра была в наших руках при счете 1:1, но концовка была не в нашу пользу, и мы внезапно стали уступать 1:4, - цитирует BBC Гвардьолу. - Нужно действовать хладнокровно, когда пропускаешь гол. А мы не были достаточно уверены в себе.

Реальность заключается в том, что после поражения у нас есть неделя, чтобы восстановиться и подготовиться к матчу с "Ньюкаслом". Мы знали, насколько сложно играть против команды Юргена Клоппа, к тому же на "Энфилде".

После второго гола они забили еще два в течение нескольких минут. После такого сложно оправиться. На каждой пресс-конференции мне говорили, что премьер-лига уже в наших руках, но я всегда говорил: "Нет".