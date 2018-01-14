21:26 14 января | Футбол — Англия

Хосеп Гвардьола: "Игра с "Ливерпулем" была в руках "Ман Сити", но затем они повели 4:1"


Главный тренер "Манчестер Сити"  Хосеп Гвардьола отметил, что его команде не хватило хладнокровия в матче 23-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (3:4). "Красные" при счете 1:1 забили три гола в течение девяти минут. "Ман Сити" отыграл два гола, но не смог сравнять счет.

- Поздравляем "Ливерпуль" с победой. Игра была в наших руках при счете 1:1, но концовка была не в нашу пользу, и мы внезапно стали уступать 1:4, - цитирует BBC Гвардьолу. - Нужно действовать хладнокровно, когда пропускаешь гол. А мы не были достаточно уверены в себе. 

Реальность заключается в том, что после поражения у нас есть неделя, чтобы восстановиться и подготовиться к матчу с "Ньюкаслом". Мы знали, насколько сложно играть против команды Юргена Клоппа, к тому же на "Энфилде". 

После второго гола они забили еще два в течение нескольких минут. После такого сложно оправиться. На каждой пресс-конференции мне говорили, что премьер-лига уже в наших руках, но я всегда говорил: "Нет". 

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