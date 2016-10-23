Хосеп Гвардьола: "Хотелось бы играть, не даря мяч нападающим соперника"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола не видит проблем в качестве игры своей команды, несмотря на серию из пяти матчей без побед во всех турнирах. В последней встрече чемпионата Англии "горожане" сыграли вничью с "Саутгемптоном" (1:1).

– Второй тайм мы провели намного лучше, – цитирует ВВС Гвардьолу. – А первый тайм был не очень хорошим. Конечно, ошибка в защите все осложнила. Хотелось бы играть, не даря нападающим соперника мяч.

После перерыва не мы меняли стиль игры, а соперник. Мы рассчитывали на победу, но "Саутгемптон" хорошо боролся. Эта команда обладает хорошими защитниками.

Нам следует проанализировать последние матчи. Но я считаю, что за исключением встречи с "Тоттенхэмом" (0:2) мы играли хорошо. В этих последних встречах мы играли так же, как и в первых десяти.