Хосеп Гвардьола: "Хочу фанатов заставить вновь поверить в "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после победы над "Вест Хэмом" в матче 1/32 финала Кубка Англии (5:0) отметил, что хочет вернуть расположение фанатов. Также он признался, что хочет вернуть веру фанатов.

- Сегодня мы были в состоянии владеть мячом больше, чем в последних играх, - цитирует BBC Гвардьолу. - Также "Сити" создал больше моментов. До пенальти у нас было три-четыре подряд возможности поразить ворота. После второго и третьего гола играть стало просто, особенно во второй половине. Тем не менее, было очень важно выиграть на выезде, но это не так просто. Хочу заставить фанатов вновь поверить, что мы хорошие ребята.