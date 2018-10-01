Хосеп Гвардьола: "Хочу, чтобы все футболисты "Манчестер Сити" были сосредоточены на игре"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола заявил, что профессия футболиста является крайне требовательной.

- Лерой Сане сыграл хорошо против "Брайтона", - приводит слова Гвардьолы Sky Sports. - Но наша профессия является очень требовательной. Я хочу, чтобы все мои игроки были сосредоточены на матчах. Каждый день они должны выполнять свой долг. Когда они делают все, что я прошу, проблем нет. В противном случае - они знают, что происходит.

"Манчестер Сити" занимает 1-е место в АПЛ после семи туров, имея в активе 19 очков.

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