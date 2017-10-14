Хосеп Гвардьола: "Хочу, чтобы Сильва остался в "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола рассчитывает, что полузащитник Давид Сильва никогда не покинет команду. Клуб ведет переговоры с 31-летним испанцем о продлении контракта до 2020 года.

- Репутация Сильвы во всем мире говорит сама за себя - все знают, насколько он хорош, - цитирует Sky Sports Гвардьолу. - Ему нравится клуб, потому что он часть истории, как и Джо Харт, Венсан Компани, Яя Туре и Серхио Агуэро. Он один из тех парней, которые дали этому клубу импульс. Хочу, чтобы он оставался в команде.