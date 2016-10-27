Хосеп Гвардьола: "Горжусь молодыми футболистами, игравшими против "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после поражения от "Манчестер Юнайтед" (0:1) в матче 1/8 финала Кубка лиги подчеркнул, что гордиться молодыми футболистами своей команды. По словам испанского специалиста, теперь команда будет концентрироваться на других соревнованиях.

– Я горжусь молодыми футболистами и тем, как они сыграли, – приводит BBC слова Гвардьолы. – На таком уровне нужно быть более хладнокровными с последним пассом, но против "МЮ" играть тяжело. Мы счастливы. Я хотел, чтобы мы победили, но теперь нужно сконцентрироваться на других соревнованиях.