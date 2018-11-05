Хосеп Гвардьола: "Главные изменения произошли в голове у Стерлинга"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола отметил прогресс Рахима Стерлинга. По его словам, 23-летний англичанин стал играть гораздо умнее.

– Большие перемены произошли в его голове, – цитирует Sky Sports Гвардьолу. – Когда я пришел в "Сити", он даже не смотрел на цель перед тем, как сделать что-то с мячом. Мне было страшно подумать о том, как он будет распоряжаться мячом. Мы с ним говорили об этом. И теперь он работает прекрасно. Он победитель и сосредоточен на том, что нужно еще улучшать, чтобы играть эффективнее. Он в невероятной форме, быстр, боевит, амбициозен, решителен, он может играть на любом фланге и в центре.