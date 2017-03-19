22:15 | ФУТБОЛ — Англия

Хосеп Гвардьола: "Это один из самых счастливых дней в моей карьере"

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после матча 29-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (1:1) отметил, что его команда продемонстрировала характер в этом поединке. По словам испанца, он счастлив, что это произошло после вылета из Лиги чемпионов от "Монако".

- Вы не представляете себе, но это один из самых счастливых дней в моей тренерской карьере, - приводит ВВС слова Гвардьолы. - Я горд за ребят. После Лиги чемпионов несколько дней на тренировках было грустно, парни почти не разговаривали. И к нам приехал "Ливерпуль", у которого нет матчей в Европе. Тот дух, который показали мои игроки делает меня счастливым. Мы создали больше моментов, но наша проблема состоит в том, что команда не забивает. Но все же мы смогли продемонстрировать дух, которого не было в первом тайма матча с "Монако".

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