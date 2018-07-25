Хосеп Гвардьола: "Если Зинченко останется в "Сити", то он может стать опорником"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола прокомментировал будущее украинского полузащитника Александра Зинченко. По словам специалиста, 21-летний игрок будет рассматриваться на позицию одного из опорных полузащитников, если останется в команде.

- На позиции полузащитника оборонительного плана у нас немало игроков, поскольку у Фернандиньо контракт на год, Илкай Гюндоган может сыграть на этом месте, а также есть Фабиан Делф, - цитирует Sky Sports Гвардьолу. - Зинченко, если останется, также может играть на этой позиции, у нас достаточно исполнителей на данное место.

Ранее Sky Sports сообщал, что Зинченко покинет "Манчестер Сити", несмотря на то, что полетел с командой на предсезонный сбор в США. В украинце заинтересованы "Вулверхэмптон" и "Фулхэм".

В минувшем сезоне украинский легионер провел 8 матчей в АПЛ и завоевал с "Сити" золотые медали.