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Хосеп Гвардьола: "Если у меня не будет титулов, то я надолго в "Манчестер Сити" не задержусь"

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола подчеркнул, что его пригласили в клуб для завоевания титулов. По его словам, надолго задержаться в команде не удастся, если трофеев не будет.

– Если у меня не будет титулов, то я надолго тут не задержусь, – цитирует AFP Гвардьолу. – Тренер зависит от результатов, но я всегда считал, что результаты определяются качеством игры. Поэтому я должен убеждаться, что с каждым днем мы играем все лучше. Без титулов этот сезон нельзя будет назвать хорошим. Я знал об этом еще в августе.

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