21:09 | ФУТБОЛ — Англия

Хосеп Гвардьола: "Еще 20 клубов могут вкладывать такие же деньги, как и "Манчестер Сити"

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола считает, что успех его команды не должен быть обусловлен финансовыми вливаниями. По его словам, есть и другие клубы, которые готовы тратить больше денег.

– Мы думаем в клубе о многих вещах, – цитирует A Bola Гвардьолу. – Мы просчитываем все в кратко-, средне– и долгосрочной перспективе. Хотим построить что-то и для будущих поколений. Каждый ждет, что "Сити" вложит деньги и получит автоматически результат. Но они забывают, что есть еще 20 клубов, которые могут сделать то же самое. Нужно много времени, чтобы закрепиться в элите. Деньги могут ускорить этот процесс, но не обеспечить его.

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