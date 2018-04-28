11:49 | Футбол — Англия

Хосеп Гвардьола: "Эдерсон не будет бить пенальти, потому что это неуважение к сопернику"

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Главный тренер "Манчестер Сити"  Хосеп Гвардьола отметил, что не позволит вратарю Эдерсону исполнять пенальти в матчах премьер-лиги. Голкипер ранее обратил внимание, что фанаты просили его пробить одиннадцатиметровый в матче с "Суонси" (5:0). Он подчеркнул, что рад был бы это сделать, попроси его об этом тренер.

– Эдерсон не будет бить пенальти, потому что он вратарь и потому что это неуважительно по отношению к сопернику, – цитирует A Bola Гвардьолу. – В серии пенальти это может случиться, но не в матче премьер-лиги.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Player124

Какая ерунда. "Неуважение к сопернику".

12:24

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