Хосеп Гвардьола: "Эдерсон не будет бить пенальти, потому что это неуважение к сопернику"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола отметил, что не позволит вратарю Эдерсону исполнять пенальти в матчах премьер-лиги. Голкипер ранее обратил внимание, что фанаты просили его пробить одиннадцатиметровый в матче с "Суонси" (5:0). Он подчеркнул, что рад был бы это сделать, попроси его об этом тренер.

– Эдерсон не будет бить пенальти, потому что он вратарь и потому что это неуважительно по отношению к сопернику, – цитирует A Bola Гвардьолу. – В серии пенальти это может случиться, но не в матче премьер-лиги.