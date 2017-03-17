Хосеп Гвардьола: "Доволен составом "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола опроверг информацию о том, что во время летнего окна он намерен значительно обновить состав команды. По словам специалиста, в следующем сезоне "горожане" будут выступать на более высоком уровне.

- Это просто невозможно. Если учитывать нынешнее состояние трансферного рынка, то мы будем вынуждены заплатить 40 или 50 миллионов фунтов стерлингов за каждого новичка, - приводит ESPN слова Гвардьолы. - А это значит, что клубу придется потратить 500-600 миллионов.

Я доволен составом "Манчестер Сити". Нет ничего удивительного в слухах, особенно после неудачного выступления в Лиге чемпионов. Я неоднократно говорил, что нужно работать с игроками, которые есть. В следующем сезоне мы сумеем прибавить.