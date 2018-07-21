Хосеп Гвардьола: "Доволен игрой "Манчестер Сити" в матче с "Боруссией"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после матча International Champions Cup с дортмундской "Боруссией" (0:1) сказал, что доволен игрой своей команды, несмотря на поражение.

- Сегодня мы впервые сыграли вместе, и нам удалось сделать много хорошего, - цитирует тренера официальный Твиттер клуба. - Мы тренировались одну неделю, и я очень доволен игрой ребят. Решение по Браиму Диасу будет принимать в конце предсезонки. Такие матчи помогают футболистам увидеть, как хорошо они могут играть. У нас в распоряжении четыре вратаря. Сегодня мы решили использовать Клаудио Браво и Джо Харта. Достижения Джо за 12 лет неоспоримы, мы знаем его сильные стороны.

Единственный мяч с пенальти на 28-й минуте забил Марио Гетце.