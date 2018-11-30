Хосеп Гвардьола: "Де Брейне еще не до конца восстановился, но скоро он вернется в строй"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола рассказал о состоянии своих подопечных в преддверии домашнего матча 14-го тура чемпионата Англии против "Борнмута". 47-летний испанский специалист заявил, что полузащитник Кевин Де Брейне скоро вернется в строй.

– ​Сегодня днем мы проведем тренировку и оценим игровую готовность Габриэла Жезуса, Илкая Гюндогана и Бернарды Силвы, – приводит слова Гвардьолы официальный Твиттер "Манчестер Сити". – На мой взгляд, Де Брейне еще не восстановился, но скоро вернется в строй. Хорошая игра Брахима Диаса? Мы гордимся работой нашей Академии и ее выпускниками. Надеемся предложить Диасу новый контракт сроком на четыре-пять лет, но решение за ним.

27-летний Де Брейне получил травму в матче 1/8 финала Кубка английской лиги против "Фулхэма" (2:0).

Диас провел 14 матчей в составе "Сити" и отметился двумя забитыми голами.