Хосеп Гвардьола: "Даже Фергюсону понадобилось время, чтобы завоевать чемпионство в Англии"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола подчеркнул, что он не первый специалист, у которого возникли проблемы при работе в чемпионате Англии. По словам испанца, который возглавил "горожан" летом 2016 года, ему необходимо дать время на работу с командой.

Напомним, в последних двух втречах внутреннего первенства "Сити" проиграл "Челси" (1:3) и "Лестеру" (2:4).

- Даже Алексу Фергюсону потребовалось время, чтобы выиграть чемпионат Англии, - приводит Marca слова Гвардьолы. - Например, "Ливерпуль", обладающий огромной историей, давно не становился чемпионом. И мне нужно время. Надеюсь, что получу его. Все тренеры в Англии испытывают трудности, не только я.