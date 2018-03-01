Хосеп Гвардьола: "Чемпионат важнее Лиги чемпионов или кубковых турниров"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола отметил, что его команде предстоит сложная борьба в чемпионате Англии. "Горожане", имея игру в запасе, опережают ближайшего конкурента - "Манчестер Юнайтед" - на 13 очков.

- Мы продолжаем борьбу в премьер-лиге. Этот трофей важнее, чем Лига чемпионов или кубковые турниры, - приводит Sky Sports слова Гвардьолы. - Нужно оставаться с максимальной концентрацией, потому что следующие 6 матчей ужасны в плане соперников.

У нас еще 4 матча в гостях, поэтому ничего не решено. Нужно победить "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед". И нужно вспомнить, как играть с такими командами, как "Стоук Сити", которые ведут борьбу за выживание.