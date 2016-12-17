Хосеп Гвардьола: "Часто говорил, что побеждал благодаря хорошим игрокам"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола подчеркнул, что его не стоит считать волшебником, способным сразу добиваться побед. В последние недели он подвергается критике за результаты "горожан".

– Все тренеры проигрывают и совершают ошибки, – цитирует Sky Sports Гвардьолу. – Я не исключение. Думаете, я особенный и чем-то от других отличаюсь? Мне повезло, что у меня были такие игроки, как Месси, Лам, Алонсо, Левандовски. Поэтому я был успешен. Часто говорил, что побеждал с "Барселоной", потому что у меня хорошие игроки. Это феноменальный клуб.