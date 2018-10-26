Хосеп Гвардьола: "Бывает, что команда теряет жажду к победам и проигрывает матчи"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола поделился ожиданиями о предстоящем матче 10-го тура английской премьер-лиги против "Тоттенхэма", сообщают в своем Твиттере "горожане".

– Иногда бывает так, что команда теряет жажду к победам и проигрывает матчи, – приводит слова Гвардьолы Твиттер "Манчестер Сити". – Но причины поражений не только в этом. Все члены нашей команды хотят принимать участие в матчах и играть хорошо. Нам повезло: у нас сильная талантливая команда, и все знают, что на поле должны работать с полной отдачей. Необходимо направить усилия на английскую премьер-лигу.

Матч "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" пройдет в понедельник на стадионе "Уэмбли". Игра начнется в 23.00 (мск). "Шпоры" занимают пятое место с 21 очками, "горожане" расположились на первой строчке с 23 баллами.