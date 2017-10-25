Хосеп Гвардьола: "Браво помог "Манчестер Сити" пройти дальше"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после победы в матче Кубка английской лиги над "Вулверхэмптоном" (0:0, 4:1 пен.) отметил, что Клаудио Браво играл выдающимся образом. По его мнению, вратарь однозначно является игроком матча.

- Браво помог нам выйти в следующий раунд, - приводит Sky Sports слова Гвардьолы. - В некоторые моменты он играл выдающимся образом. Не знаю, была ли это его лучшая игра за "Сити", но он однозначно является игроком матча. Клаудио дал нам шанс пройти дальше. В прошлом сезоне ему было нелегко, но он голкипер высокого уровня, что доказал сегодня.