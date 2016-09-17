Хосеп Гвардьола: "Борнмут" - лучшая команда, с которой играл "Манчестер Сити" в этом сезоне"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после победы над "Борнмутом" в матче 5-го тура чемпионата Англии (4:0) признал, что высокий прессинг в исполнении его команды не был совершенным. Также он отметил игру полузащитника Кевина Де Брейне, который забил гол и сделал голевую передачу.

– Наш высокий прессинг не был совершенным сегодня, у нас были проблемы с контролем над "Борнмутом", но мы создали много контратак, – цитирует BBC Гвардьолу. – "Борнмут" - лучшая команда, с которой играл "Манчестер Сити" в этом сезоне. Нам повезло, что имеем в составе Де Брейне. Сегодня он сыграл фантастически. Удаление Нолито? Судья принял решение, поэтому мы должны просто принять это.