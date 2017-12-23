Хосеп Гвардьола: "Борнмут" играл в пять защитников и вдесятером оборонялся"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола отметил, что его команде непросто далась победа над "Борнмутом" в матче 19-го тура чемпионата Англии (4:0). По его словам, соперник оборонялся большую часть поединка.

- Было сложно играть, потому что у них было пять защитников в обороне, а защищались вдесятером, - цитирует BBC Гвардьолу. - Было почти невозможно найти пространство. Но нам повезло забить первый гол. Последние 20 минут они прибавили, но мы играли действительно хорошо.

В футболе всегда можно прогрессировать. Поэтому мы не ставим задачу быть идеальными - это просто невозможно. Сейчас мы просто хорошо отметим Рождество.

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