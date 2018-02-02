Хосеп Гвардьола: "Борьба за титул еще не закончена"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола не согласился с мнением тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, который заявил, что чемпионская гонка в премьер-лиге окончена. Ранее португальский специалист подчеркнул, что теперь его команда будет бороться только за второе место.

– Впереди еще 13 матчей. На кону 39 очков, так что пока рано говорить о титуле, – передает Goal слова Гвардьолы. – У нас впереди много сложных игр. Нам предстоят встречи с "МЮ", "Арсеналом", "Тоттенхэмом" и "Челси". Определенно, борьба за победу в чемпионате Англии еще не окончена.