Хосеп Гвардьола: "Арсенал" хотел обменять Санчеса на Стерлинга, но это было без шансов"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола рассказал, что клуб вел переговоры с "Арсеналом" по поводу перехода нападающего Алексиса Санчеса. По словам специалиста, лондонцы хотели обменять чилийца на форварда Рахима Стерлинга.

- Когда мы вели переговоры с "Арсеналом" по Санчесу, они захотели обменять его на Стерлинга, - цитирует Sky Гвардьолу. - Они общались со мной, на что я сказал: "Без шансов. Рахим очень важен для нас". Ему 22 года, он еще может прибавить. Мы рассматривали только вариант с деньгами.