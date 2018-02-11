02:34 | Футбол — Англия

Хосеп Гвардьола: "Агуэро заслуживает самых лестных слов"


Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола доволен игрой своей команды в матче 27-го тура чемпионата Англии против "Лестера" (5:1). Специалист в первую очередь выделил форварда Серхио Агуэро, который забил четыре гола в этой встрече.

– Вся команда провела отличный матч. Но, конечно, прежде всего Агуэро заслуживает самых лестных слов, – цитирует ESPN Агуэро. – В матче с "Бернли" команда упустила множество шансов, сегодня мы намного лучше использовали наши моменты. Серхио очень старался. Самое главное, что ему удалось забить четыре гола. 

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