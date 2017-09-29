Хосеп Гвардьола: "Агуэро восстановится так скоро, как только возможно"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола не стал раскрывать деталей аварии, в которую попал нападающий "горожан" Серхио Агуэро. По данным СМИ, на восстановление у 29-летнего форварда уйдет два месяца.

- Агуэро попал в ДТП в Амстердаме, но он вернется после этого, - приводит Твиттер "Манчестер Сити" слова Гвардьолы. - Я не врач. Он вернется так скоро, как только возможно. Я еще не говорил с ним. Я готовился к тренировке. Поговорю сегодня. Первое впечатление, что у него сломано ребро.

Напомним, такси, в котором находился Агуэро, везло его в аэропорт. Водитель не справился с управлением и врезался в столб. "Манчестер Сити" пока не объявил деталей о состоянии здоровья аргентинского нападающего.

Страшная авария Агуэро. Подробности // Фото такси, в котором Агуэро попал в ДТП

Агуэро пройдет обследование в Манчестере