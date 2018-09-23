Хосеп Гвардьола: "Агуэро - легенда "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола заявил, что нападающий Серхио Агуэро является легендой "горожан". Вчера 30-летний аргентинец забил гол в матче 6-го тура чемпионата Англии против "Кардиффа" (5:0).

- Агуэро - настоящая легенда "Сити", - приводит слова Гвардьолы Sky Sports. - Он сделал много важного для этого клуба. Мы надеемся, что он останется с нами надолго. Наши результаты? Сезон длинный. После неудачной игры мы снова вернулись в привычное состояние.

Агуэро выступает за "Манчестер Сити" с 2011 года. В составе "горожан" он трижды становился чемпионом Англии.

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