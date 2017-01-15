Хосеп Гвардьола: "10 очков отставания от "Челси" – это уже много"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после поражения от "Эвертона" (0:4) в гостевом матче 21-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что отставание от лидирующего в таблице "Челси" уже велико. "Горожане" отстают от лондонского клуба на 10 очков.

– Да, 10 очков – это очень много очков, – приводит goal.com слова Гвардьолы. – Но от идущего вторым "Тоттенхэма" мы отстаем лишь на три очка, так что посмотрим.

На протяжении последних трех недель или даже месяца я говорил с игроками о том, что они не должны думать о турнирной таблице. Нужно фокусироваться на каждой предстоящей игре и постараться приложить максимум усилий, делать все, чтобы победить.

После этого, в конце сезона, мы оценим наш уровень, то, как мы выступали, насколько хорош был тренер, насколько хороши игроки. А потом уже принимать дальнейшие решения.