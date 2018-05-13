Хосеп Гвардиола: "100 очков в АПЛ - просто невероятно!"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола подвел итоги сезона. В последнем туре чемпионата Англии его команда обыграла "Саутгемптон" (1:0) и заняла первое место, набрав 100 очков.

- Что можно добавить? 100 очков: 50 дома и 50 в гостях. Это огромное достижение. 100 очков в сезоне АПЛ – просто невероятно! Этот рекорд тоже будет побит, но сделать это будет трудно. От команды потребуются все усилия, - цитирует Гвардиолу официальный сайт клуба. - Мы боролись за новые рекорды, это было нашей целью. В чем-то нам повезло, но в последние минуты матча профессионализм Кевина де Брюйне и Габриэла Жезуса привел к замечательной победе. Уникальные результаты: мы побили несколько рекордов. В начале сезона мы ставили перед собой задачу в каждом матче стараться играть лучше и лучше. В результате мы стали побеждать – великолепный сезон!".

"Манчестер Сити" стал первым клубом, который набрал 100 очков в английской премьер-лиге за один сезон.