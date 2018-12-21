"Хороший человек и классный тренер". Дзюба поприветствовал Сульшера в "МЮ"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признался, что рад за Уле Гуннара Сульшера, назначенного исполняющим обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед". 45-летний норвежец будет руководить "красными дьяволами" до конца текущего сезона.

- Хороший человек, топ-игрок и классный тренер! Очень достойный человек возглавил "МЮ", - написал Дзюба в своем Инстаграме, сопроводив этот пост совместной фотографией с норвежским специалистом.

Напомним, 18 декабря "МЮ" уволил Жозе Моуринью с поста главного тренера. "Красные дьяволы" занимают 6-е место в чемпионате Англии, имея в активе 26 очков после 17 туров. Следующий матч команда проведет против "Кардиффа".

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