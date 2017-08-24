Хон Тораль перешел из "Арсенала" в "Халл Сити"

Полузащитник Хон Тораль стал игроком "Халл Сити", сообщает пресс-служба клуба. Контракт с 22-летним игроком рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон. Он будет выступать под 11-м номером.

Ранее хавбек выступал за "Арсенал", к которому он присоединился в 2011 году. Тораль играл за "Брентфорд", "Гранаду", "Глазго" и "Бирмингем" на правах аренды.

– Переход в "Халл" – огромный толчок в моей карьере, не могу дождаться начать выступать за команду, – сказал Тораль. – Очень счастлив был здесь. Я уже выступал в чемпионшипе, это лига мне очень нравится. Хочу использовать уже приобретенный мною опыт и помочь команде добиться всех целей.