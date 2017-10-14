Хон Тораль: "Перерыв на матчи сборных помог "Халлу"

Полузащитник "Халл Сити" Хон Тораль отметил, что ему нужно было время для того, чтобы адаптироваться в новом клубе. Испанец перешел в команду Леонида Слуцкого летом этого года из "Арсенала".

- Игра против "Бирмингема" была второй для меня в стартовом составе "Халла", - цитирует пресс-служба "Халла" Тораля. - Мне нужно было время, чтобы адаптироваться в новой команде с новым тренером. Все было новым для меня. Сейчас я чувствую себя все комфортнее. Перерыв на матчи сборных помог нам. Теперь я хочу становиться лучше и лучше с каждой игрой.

Выиграть борьбу за место в стартовом составе будет сложно из-за уровня конкуренции на моей позиции, поэтому мне нужно продолжать совершенствоваться и показывать свои лучшие качества в играх и на тренировках. Как и любая игра в чемпионшипе, матч против "Норвича" не будет легким. Но мы готовы. Нам надо использовать уверенность, которую мы получили в прошлой игре. Мы уверены, что можем достичь нужного результата.