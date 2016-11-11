Холлоуэй вернулся в "КПР"

"КПР" объявил о назначении на пост наставника команды англичанина Яна Холлоуэя. На этом посту он сменил Джимми Флойда Хасселбайнка, ранее отправленного в отставку. 44-летний специалист возглавил команду в декабре 2015 года. Под его руководством "КПР" одержал 14 побед и потерпел 15 поражений в 47 матчах.

53-летний Холлоуэй уже руководил "КПР", выступающий сейчас в чемпион-лиге, с 2001 по 2006 год.

Добавим, что в сентябре Хассельбайнк стал одним из фигурантов коррупционного скандала. Тогда клуб выступил с заявлением, в котором сообщил, что полностью доверяет главному тренеру команды, но проведет внутреннее расследование. О его результатах информации не было.