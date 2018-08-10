Ходжсон продлил контракт с "Кристал Пэлас"

Главный тренер "Кристал Пэлас"​ Рой Ходжсон продлил контракт с клубом. Новое соглашение с 71-летним специалистом рассчитано до 2020 года. Детали сделки не уточняются.

- Я очень счастлив продлить соглашение с "Кристал Пэлас", - приводил слова Ходжсона пресс-служба клуба. - Этот клуб близок моему сердцу с ранних лет. Это особое чувство - тренировать клуб своей юности спустя столько лет.

Англичанин возглавил "Кристал Пэлас" в сентябре 2017 года. Под его руководством "орлы" завершили чемпионат Англии на 11-м месте.

Последним местом работы Ходжсона до "Кристал Пэлас" была сборная Англии, с которой он дошел до четвертьфинала чемпионата Европы 2012 года.