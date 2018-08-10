Ходжсон продлил контракт с "Кристал Пэлас"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон продлил контракт с клубом. Новое соглашение с 71-летним специалистом рассчитано до 2020 года. Детали сделки не уточняются.
- Я очень счастлив продлить соглашение с "Кристал Пэлас", - приводил слова Ходжсона пресс-служба клуба. - Этот клуб близок моему сердцу с ранних лет. Это особое чувство - тренировать клуб своей юности спустя столько лет.
Англичанин возглавил "Кристал Пэлас" в сентябре 2017 года. Под его руководством "орлы" завершили чемпионат Англии на 11-м месте.
Последним местом работы Ходжсона до "Кристал Пэлас" была сборная Англии, с которой он дошел до четвертьфинала чемпионата Европы 2012 года.
🙌 We're delighted to announce that Roy Hodgson has signed a contract extension, keeping him at #CPFC 🦅 until 2⃣0⃣2⃣0⃣!– Crystal Palace F.C. (@CPFC) 10 августа 2018 г.
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