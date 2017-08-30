Ходжсон готов сменить де Бура в "Кристал Пэлас"

Бывший главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон хочет возглавить "Кристал Пэлас", информирует The Sun. Будущее действующего наставника "стекольщиков" Франка де Бура находится под вопросом, поскольку команда за три тура стартовавшего чемпионата Англии не имеет в своем активе ни одного очка и ни разу не поражала ворота соперников.

Отмечается, что Ходжсон готов принять "Кристал Пэлас" и вернуться к работе на клубном уровне, чтобы доказать, что провальная работа с национальной командой была стечением обстоятельств.