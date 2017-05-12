Хирург Ибрагимовича уверен, что швед может играть еще много лет

Известный хирург из США Фредди Фу, оперировавший нападающего "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича, заявил, что 35-летний швед может играть еще много лет. Форвард травмировавший связки колена в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против "Андерлехта" (2:1 д.в.). По предварительным данным, вернуться на поле он сможет не раньше января.

- Златан - один из лучших спортсменов, которых я когда-либо оперировал, - цитирует South China Morning Post Фу. - Он в отличной форме, он может играть еще много лет.