Голландский тренер Гус Хиддинк отказался возглавить "Лестер" после увольнения Клаудио Раньери. По словам специалиста, он предложил руководству "лис" довериться Крэйгу Шекспиру, который входил в тренерский штаб предыдущего наставника, уволенного по ходу сезона за неудовлетворительные результаты.

- Я ответил отказом "Лестеру". Я сказал им о том, что Шекспир знает игроков и поэтому стоит ему довериться, - приводит The Telegraph слова Хиддинка. - К счастью, я был прав.

Напомним, Раньери в прошлом году привел "Лестер" к первому чемпионству в истории клуба, а также вывел команду в 1/8 финала Лиги чемпионов.