Хет-трик Уолкотта помог "Арсеналу" разгромить "Саутгемптон"

"Арсенал" пробился в 1/8 финала Кубка Англии. В матче 1/16 финала лондонский клуб разгромил "Саутгемптон" - 5:0. Хет-триком отметился нападающий Тео Уолкотт, еще два гола забил Дэнни Уэлбек, впервые появившийся в стартовом составе команды впервые в нынешнем сезоне.

Кубок Англии

1/16 финала

"Саутгемптон" - "Арсенал" - 0:5 (0:3)

Голы: Уэлбек, 15 (0:1). Уэлбек, 22 (0:2). Уолкотт, 35 (0:3). Уолкотт, 69 (0:4). Уолкотт, 84 (0:5).

"Саутгемптон": Льюис, Гардош, Мартина, Стивенс, Класи, Хейбьерг, Рид, Исгроув (Тадич, 64), Симс, Лонг (Редмонд, 65), Маккуин.

"Арсенал": Оспина, Гиббс, Мустафи, Бельерин, Холдинг, Окслейд-Чемберлен, Мэйтланд-Найлс, Рейне-Аделаида (Ивоби, 72), Уолкотт, Уэлбек (Санчес, 65), Лукас.

Судья: Френд.

28 января. Саутгемптон. St Mary's Stadium.