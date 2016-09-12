Хет-трик Лукаку помог "Эвертону" разгромить "Сандерленд"

"Эвертон" на выезде разгромил "Сандерленд" в матче 4-го тура чемпионата Англии, забив три безответных гола. Все три забитых мяча на свой счет записал форвард гостей Ромелу Лукаку. Победа позволила "ирискам" подняться на третье место в турнирной таблице, а их сегодняшний соперник остался на предпоследней строчке.

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4-й тур

"Сандерленд" - "Эвертон" - 0:3 (0:0)

Голы: Лукаку, 60 (0:1). Лукаку, 68 (0:2). Лукаку, 71 (0:3).

"Сандерленд": Пикфорд, ван Анхолт, Л.Коне, Манкильо, Джилободжи, Родуэлл, Кирхгофф (Денайер, 76), Янузай, Гуч (Хазри, 57), Дефо, Уотмор (Ндонг, 73).

"Эвертон": Стекеленбург, Бэйнс, Ягелка, Уильямс, Коулман, Миральяс, Бэрри, Гуйе, Баркли (Деулофеу, 46), Лукаку (А.Коне, 89), Боласье (Дэйвис, 76).

Предупреждения: Уотмор, 42. Гуйе, 55.

Судья: Джоунс.